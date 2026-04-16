La modelo y actriz Anya Taylor-Joy, quien comparte el mismo día de cumpleaños que su esposo, Malcolm McRae, celebra hoy, 16 de abril, su cumpleaños número 30.

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Nacida en Miami y criada entre Argentina y el Reino Unido, Taylor-Joy construyó una carrera que la llevó de producciones independientes al centro de la escena global. Su salto a la fama llegó con la serie The Queen’s Gambit, donde interpretó a Beth Harmon, un papel que le valió reconocimiento mundial y múltiples premios.

Antes de ese fenómeno, ya había llamado la atención con su actuación en The Witch, consolidándose luego en títulos como Split y Emma. Más recientemente, protagonizó Furiosa: A Mad Max Saga, uno de los grandes estrenos del cine de acción. Dueña de una presencia magnética en pantalla, su versatilidad le permitió moverse con naturalidad entre géneros tan distintos como el drama, el terror, la comedia de época y la acción.

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En paralelo a su carrera actoral, Anya Taylor-Joy desarrolló un fuerte vínculo con el mundo de la moda, donde se consolidó como una de las figuras más requeridas por grandes marcas internacionales como Dior y Tiffany & Co. Su estética distintiva, marcada por rasgos únicos y una presencia sofisticada, la llevó a protagonizar campañas y portadas de revistas de prestigio, además de convertirse en embajadora de firmas de lujo.

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