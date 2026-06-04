La actriz y ex modelo Chunchuna Villafañe murió hoy a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de un posteo lleno de emoción y gratitud. También arquitecta, dejó una huella imborrable en la cultura argentina, tanto por sus trabajos en cine, teatro y televisión como por su calidez y su espíritu inquieto.

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El mensaje de Juana Molina, publicado en sus redes sociales, transmitió el dolor y la ternura de una despedida inevitable. “Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió la artista, dando cuenta del lazo profundo que las unía.

Chunchuna Villafañe, nacida el 9 de abril de 1934 en Buenos Aires, marcó más de una generación con su presencia elegante y su versatilidad. Comenzó su carrera como modelo publicitaria, donde se destacó por su estilo y su magnetismo en las campañas gráficas de los años 60 y 70. Luego, se volcó a la actuación y la arquitectura, logrando un recorrido poco frecuente en el ambiente artístico argentino.

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Entre sus trabajos más recordados se encuentra su papel en La historia oficial, la película de Luis Puenzo que hizo historia al ganar el Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986. Allí, junto a Norma Aleandro, Chunchuna dio vida a una de las secuencias más icónicas del cine nacional. Su labor le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago de 1985.

La trayectoria de Villafañe abarcó también el teatro, con obras como Cartas de amor (dirigida por Oscar Barney Finn) y Acaloradas, donde compartió escenario con Carmen Barbieri, Andrea Politti y otras figuras. En el cine, participó en títulos como Nunca estuve en Viena de Antonio Larreta, Vidas privadas de Fito Páez y Extraño de Santiago Loza, sumando así una filmografía diversa y relevante.

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En televisión, su presencia fue constante, no solo en ficciones, sino también explorando su faceta como arquitecta y decoradora en Estilo Chunchuna, su propio programa. Allí, Chunchuna compartió su pasión por el diseño y el arte, acercando al público ideas y proyectos con su sello personal.

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En el año 2002, volvió a subirse a las tablas con la comedia Acaloradas, una propuesta que reunía humor y complicidad femenina, y que fue celebrada por el público y la crítica. A lo largo de su vida, Chunchuna supo reinventarse, moverse con comodidad entre distintas disciplinas y mantener siempre una mirada curiosa y actual.

Con información de Infobae