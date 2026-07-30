El proyecto Arena Mar del Plata presentó oficialmente su grilla inicial de espectáculos que marcará el inicio de su primera temporada en la ciudad, con una programación que comenzará en octubre, incluirá artistas nacionales e internacionales y se desarrollará en el marco de una propuesta orientada a consolidar un nuevo polo cultural.

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Desde la organización señalaron que el espacio fue concebido como un ámbito multiplaza destinado a albergar eventos de distintos géneros, con el objetivo de captar públicos diversos y sostener una agenda activa durante todo el año.

El calendario comenzará en octubre con las presentaciones de Los Fabulosos Cadillacs el sábado 24, Ke Personajes en formato teatro el jueves 29 y Babasónicos el sábado 31.

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En noviembre continuarán los shows en modo teatro de Diego Torres el miércoles 4, Álex Ubago el domingo 8 y Sergio Dalma el martes 10. En diciembre, la programación se abrirá con la fiesta retro encabezada por Vilma Palma el sábado 5 y la actuación de Cruzando el Charco el domingo 6.

Como anticipo de la temporada 2027, el recinto confirmó la obra 7 Auras, dirigida por Flavio Mendoza, para el período estival, además de la presentación de la banda uruguaya No Te Va Gustar, prevista para el 3 de abril.

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