La 11ª Feria del Libro Infantil y Juvenil atraviesa sus jornadas finales en el Torreón del Monje. Vecinos y turistas todavía pueden recorrer los puestos y participar de talleres, narraciones, presentaciones literarias y propuestas recreativas destinadas especialmente a los más chicos.

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Este jueves 30, a las 15, tendrá lugar una nueva edición del Rincón de Narradores, un espacio acompañado por la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. Además, como ocurre durante todas las jornadas, a las 16.30 se desarrollará “Tubocuentos”, una experiencia lúdica coordinada por Jimena Gamarra.

La programación continuará el viernes 31, de 15 a 16, con la presentación de “El caracol Coladito”, de Aníbal Troglio. Durante el encuentro se entregarán hasta 150 ejemplares gratuitos a los niños de hasta 10 años que asistan a la actividad.

El cierre será el sábado 1 de agosto. Desde las 11.30 se presentarán “Los cuentos de Charo”, a cargo de María del Rosario Gerez, con lecturas de cuentos y poesías infantiles. También habrá una jornada inspirada en el universo de Harry Potter, con actividades vinculadas a “El mapa del merodeador” y una intervención temática del predio.

La Feria funciona de 11 a 19, con entrada libre y gratuita. La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de la Municipalidad y en las redes sociales de la Feria del Libro de Mar del Plata.

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