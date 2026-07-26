La escritora Jimena Gamarra presenta durante las vacaciones de invierno su proyecto Tubocuentos y la obra teatral El show del Gato Rex todos los días a las 16:30 en el Torreón del Monje, con entrada libre y gratuita, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. La propuesta, desarrollada junto a su hija Valentina, busca acercar a los chicos a la lectura a través de un formato innovador. “Nos encanta escribir juntas y un día dijimos: ‘¿Y si escribimos un cuento y hacemos que los chicos puedan leer otro tipo de literatura?’”, explicó Gamarra, quien destacó que los relatos están pensados para las nuevas generaciones y adaptados a sus intereses.

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En diálogo con Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, la creadora planteó la necesidad de repensar los formatos tradicionales frente al avance de las pantallas. “Es muy difícil competir contra una pantalla que te muestra lo que querés ver”, advirtió, y remarcó que el desafío es captar la atención de los chicos con propuestas lúdicas y didácticas.

Los Tubocuentos se presentan enrollados como antiguos papiros, combinando estética clásica con contenidos actuales y escenarios locales. “La idea fue conectar el pasado con el futuro y traerlo al presente”, señaló, y agregó que las historias transcurren en lugares emblemáticos de la ciudad, lo que permite reforzar el vínculo con el patrimonio cultural.

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En paralelo, Gamarra impulsa la obra El show del Gato Rex, inspirada en uno de los cuentos. La puesta introduce personajes como la Bruja de los Celulares, que busca “destruir todos los cuentos del mundo y crear un supercelular para hipnotizar a la población”. Durante la función, que dura 45 minutos, no hay uso de pantallas y los chicos participan activamente de la experiencia.

“Cuando se apaga la pantalla, se enciende el mundo de la imaginación”, expresó la autora, al destacar la respuesta del público. Según indicó, más de 400 personas ya asistieron a la obra, donde los niños logran mantener la atención y conectarse con la historia.

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Sobre los hábitos de lectura, subrayó el rol de las familias. “Los adultos no enseñamos por lo que decimos, sino por lo que hacemos”, afirmó, y planteó la importancia de generar entornos con libros y momentos compartidos. “Somos los adultos los que tenemos que proveer diversidad de lectura para fomentar ese hábito”, sostuvo.

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En cuanto al crecimiento del proyecto, anticipó que, tras la Feria del Libro, la propuesta se trasladará a jardines y escuelas primarias. El objetivo es promover una literatura con identidad local. “Queremos que los chicos reconozcan su patrimonio cultural”, indicó, al mencionar historias ambientadas en la ciudad.

Y dejó un mensaje a las familias frente al avance de la tecnología. “Es la prueba fehaciente de que es posible”, afirmó sobre la experiencia teatral, y concluyó: “Es un trabajo minucioso, pero absolutamente posible. Estoy convencida de que esto es reversible”.

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