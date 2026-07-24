Ligia Piro vuelve a Mar del Plata con un recorrido por la canción latinoamericana
La artista estará acompañada por Popi Spatocco y Fefe Botti en un formato acústico que propone un clima cercano. Será el 15 de agosto en el Centro de Arte Mar del Plata.
La intérprete Ligia Piro se presentará el 15 de agosto a las 21:00 en el Centro de Arte Mar del Plata (San Luis 1750), donde ofrecerá un espectáculo centrado en la canción popular argentina y latinoamericana.
El show propone una relectura de obras fundamentales del cancionero regional, en un recorrido que abarca la canción de autor, el rock nacional, la bossa nova y composiciones contemporáneas.
El repertorio, indicaron desde la producción del espectáculo, estará atravesado por la poesía de distintos autores, interpretado desde la impronta vocal y expresiva de la artista.
En el escenario, Piro estará acompañada por el pianista Popi Spatocco, quien además asumirá la dirección musical del proyecto, y por Fefe Botti en el bajo. El trío buscará generar una atmósfera acústica de cercanía, orientada a recorrer melodías y paisajes musicales emblemáticos del continente.