La intérprete Ligia Piro se presentará el 15 de agosto a las 21:00 en el Centro de Arte Mar del Plata (San Luis 1750), donde ofrecerá un espectáculo centrado en la canción popular argentina y latinoamericana.

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El show propone una relectura de obras fundamentales del cancionero regional, en un recorrido que abarca la canción de autor, el rock nacional, la bossa nova y composiciones contemporáneas.

El repertorio, indicaron desde la producción del espectáculo, estará atravesado por la poesía de distintos autores, interpretado desde la impronta vocal y expresiva de la artista.

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En el escenario, Piro estará acompañada por el pianista Popi Spatocco, quien además asumirá la dirección musical del proyecto, y por Fefe Botti en el bajo. El trío buscará generar una atmósfera acústica de cercanía, orientada a recorrer melodías y paisajes musicales emblemáticos del continente.

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