La banda tributo El Cuarto Soda se presentará este jueves 24 a las 21:00 en el Centro de Arte MDP (San Luis 1750) con su espectáculo Me verás volver, que recrea la emblemática gira de Soda Stereo de 2007.

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El show propone una reconstrucción integral de uno de los hitos más convocantes del rock en español, con una puesta en escena que reproduce con precisión el sonido, los arreglos y la estética de la histórica gira del trío argentino.

Tras sus anteriores presentaciones en Mar del Plata, la agrupación regresa con un despliegue técnico que busca emular fielmente la experiencia original, utilizando instrumentos y configuraciones sonoras similares a las empleadas por la banda en su último tour.

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El espectáculo está encabezado por Brian Tolenti, cuya interpretación vocal y presencia escénica se combinan con un diseño audiovisual orientado a evocar la identidad de Soda Stereo.

La propuesta rinde homenaje a la formación integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, en un recorrido por los grandes clásicos de su repertorio.

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