El histórico “Nubemóvil”, un vehículo reconocido por su presencia en la memoria colectiva de la ciudad, será sorteado como parte de una campaña de financiamiento independiente para el cortometraje de ficción Como ellas, dirigido por Camila Cano Rivadeneira y desarrollado por estudiantes de cuarto año de la Escuela Superior de Artes Visuales Martín A. Malharro.

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El vehículo fue cedido por su propietaria original, Nube Perrier, con el objetivo de reunir fondos destinados a la etapa de producción. La iniciativa combina identidad local, gestión cultural y participación comunitaria para concretar el proyecto académico.

Desde el equipo señalaron que la propuesta apunta a involucrar a la comunidad en el proceso creativo, utilizando un elemento simbólico de la ciudad como motor para financiar la tesis final de la carrera.

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Actualmente, el cortometraje se encuentra en fase de preproducción y organización logística, con el inicio del rodaje previsto para la segunda semana de agosto. En términos narrativos, Como ellas se inscribe dentro del género del terror psicológico, abordando temáticas vinculadas al deterioro corporal, la vulnerabilidad social y las relaciones de poder.

La historia sigue a Amparo, una joven de 21 años sin red de contención familiar que comienza a trabajar como empleada doméstica con cama adentro en la casa de una pareja de adultos mayores, Rosa y Salvador. Con el paso del tiempo, la protagonista experimenta un progresivo deterioro físico mientras sus empleadores parecen recuperar vitalidad, hasta descubrir antecedentes similares que la enfrentan a un dilema por su supervivencia.

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El sorteo se realizará el próximo 5 de agosto por Quiniela Nacional Nocturna y cada número tiene un valor de $30.000. Para comprar o realizar consultas, se pueden comunicar al 2235023091 o 2236920174.

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