El Museo MAR pondrá en marcha desde este martes 21 de julio el 1° Festival de Cine para Infancias “Aventuras por descubrir”, una propuesta gratuita que se extenderá hasta el 2 de agosto y que incluirá películas, talleres, muestras y actividades pensadas para chicos y familias.

Ads

Puede interesarte

El festival se desarrollará en el auditorio del museo con dos funciones diarias, a las 15 y a las 17, con ingreso por orden de llegada. La programación reunirá clásicos como "E.T., el extraterrestre", "Los Goonies", “La historia sin fin” y “El cristal encantado”, además de producciones animadas como "Metegol", “Robotia” y “El gigante de hierro”, junto con películas nacionales y cortometrajes. Además, el público podrá votar al mejor corto argentino.

La agenda también contempla más de diez talleres intergeneracionales que se realizarán todos los días a las 15.30 y 17.30. Habrá propuestas de dibujo, ilustración, fotografía, juegos de mesa, collage, diseño en tela y creación de postales, entre otras actividades. La inscripción se realizará una hora antes del inicio de cada taller.

Por otra parte, desde las 14 permanecerán abiertas las salas con las muestras temporarias del museo y, de viernes a domingo, el equipo educativo ofrecerá recorridos participativos para conocer las exposiciones de una manera interactiva.

Como novedad, el Museo MAR renovó completamente “La Isla”, un espacio destinado a niños de 0 a 4 años. Inspirado en la pedagogía Montessori, el sector propone experiencias sensoriales y de juego libre para acompañar el desarrollo de las primeras infancias en un ambiente especialmente diseñado para ellas. Todas las actividades forman parte de la programación de vacaciones de invierno impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



Ads

Ads