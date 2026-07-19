La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definió al nuevo campeón del mundo. También marcó un antes y un después para la FIFA con un despliegue artístico sin precedentes, que incluyó una ceremonia previa repleta de figuras internacionales y el primer show de entretiempo en la historia de una final mundialista, inspirado en el formato del Super Bowl.

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Una apertura con artistas de todo el mundo

La fiesta comenzó mucho antes del pitazo inicial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con una ceremonia de apertura que combinó música, homenajes y una gran producción audiovisual.

La cantante estadounidense Jennifer Hudson fue la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos, mientras que el grupo Spanish Brass ejecutó el himno español. Por su parte, la cantante argentina María Becerra emocionó al público al interpretar el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del encuentro.

Luego llegó el espectáculo principal de la ceremonia previa, encabezado por grandes figuras internacionales:

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* Post Malone, quien presentó su nuevo tema Chrome Heartbreaker y luego interpretó Sunflower junto a Swae Lee.

* Robbie Williams.

* Laura Pausini.

* Nicole Scherzinger, quienes interpretaron “Desire”, el himno oficial del Mundial 2026.

* El popular streamer IShowSpeed, que abrió el show con el tema Champions.

* El actor Tom Cruise, quien realizó una aparición especial con un mensaje dedicado al espíritu del Mundial y a los finalistas.

El histórico primer show de entretiempo

El descanso de la final hizo historia al convertirse en el primer espectáculo musical realizado durante el entretiempo de una final de la Copa del Mundo.

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El show fue producido por Global Citizen y dirigido artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay, con el objetivo de recaudar fondos para programas educativos impulsados por el FIFA Global Citizen Education Fund.

Sobre el escenario se presentaron algunas de las mayores estrellas de la música mundial:

* Shakira.

* Madonna.

* Justin Bieber.

* BTS.

* Burna Boy.

* Coldplay.

* El reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

* El PS22 Chorus, famoso coro infantil de Nueva York.

Además, participaron personajes de Sesame Street y The Muppets, aportando un momento familiar y emotivo dentro del espectáculo.

Un espectáculo que cambió la historia de la FIFA

La producción movilizó a cientos de técnicos, bailarines y asistentes para montar y desmontar el escenario en pocos minutos sobre el campo de juego, una logística inédita para una final mundialista.

Con esta propuesta, la FIFA dio un paso hacia un formato de entretenimiento similar al del Super Bowl, integrando música, cultura y fútbol en un mismo evento sin precedentes para la Copa del Mundo.

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