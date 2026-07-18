El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la inauguración de una nueva propuesta artística en Mar del Plata. Este martes 21 abrirá al público la muestra ¿Qué hay detrás de una pelota? de la artista visual Marina Olmi, en el hall superior del Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara). Podrá visitarse durante todo el receso invernal, de martes a domingo de 14:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

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La exposición se presenta como una experiencia sensorial y reflexiva que invita a explorar conceptos como la esencia, el origen y la identidad. Según explicó la propia autora, se trata de una búsqueda que conecta con lo genuino y lo emocional: “Las piezas surgen como un sueño del que emerge la identidad del pasado”, en un recorrido que define como “puro amor”.

Marina Olmi, nacida en Buenos Aires, cuenta con una extensa trayectoria como artista plástica, videoartista, música y performer. A los 19 años debió exiliarse durante la última dictadura militar, residiendo en ciudades como Madrid, Los Ángeles y México, donde desarrolló su formación y exploró múltiples lenguajes artísticos.

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Tras más de tres décadas en el exterior, regresó definitivamente al país en 2011, etapa en la que profundizó su producción con un fuerte compromiso social y político. Su obra se caracteriza por una estética de colores intensos y por el cruce entre escenas cotidianas y universos oníricos, con referencias recurrentes a la iconografía del peronismo, incluyendo representaciones de Eva Perón y Juan Domingo Perón.

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