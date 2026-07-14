

Club TRI volverá a convertirse en escenario de una de las fiestas más reconocidas de la escena nocturna argentina. Este viernes 17 de julio, desde las 23:30, llegará una nueva edición de Fiesta PLOP – Especial Día del Amigo, con una propuesta que combina música, performance y una celebración abierta a la diversidad.

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Creada en 2006 en la Ciudad de Buenos Aires, PLOP se consolidó como un clásico de la noche gracias a una identidad que fusiona cultura pop, humor, espectáculos en vivo y una pista de baile donde conviven los grandes éxitos nacionales e internacionales con coreografías y una puesta visual que transforma cada encuentro en una experiencia colectiva.

A lo largo de casi dos décadas, la fiesta recorrió algunos de los escenarios más importantes del país y se expandió a distintas ciudades, manteniendo su espíritu inclusivo y festivo, con una propuesta que invita a disfrutar de la música en un ambiente libre de prejuicios.

En esta edición especial por el Día del Amigo, la convocatoria apunta a celebrar los vínculos y el encuentro a través del baile y la diversión. La cita será en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, donde la noche promete reunir a quienes buscan compartir una experiencia diferente en Mar del Plata.

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