El Ente Municipal de Turismo y Cultura presentó la 11ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Mar del Plata, que se realizará del 18 de julio al 1 de agosto en el Torreón del Monje, con entrada libre y gratuita y actividades diarias de 11:00 a 19:00.

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La inauguración oficial será el sábado 18 a las 13:30, seguida por un concierto de la Orquesta Escuela Batán de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ese mismo día comenzará el ciclo Gira-Palabras para abrir mundos, coordinado por Florencia Soledad Fagnani y María Victoria Islas, con nuevas funciones previstas para el 19, 25, 26 de julio y el 1 de agosto.

La programación incluirá además el espacio Tubocuentos, dirigido por Jimena Gamarra todos los días a las 16:30, y mesas de juegos organizadas por la editorial Zeldus los días 20, 27 y 28 de julio.

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Durante la primera semana se desarrollarán propuestas como el taller Descubriendo palabras a través del juego de María Guillermina Sánchez Magariños, la presentación del libro ¿Para qué sirve cantar? de Luciana Teixido y la antología Feliz cumpleaños Mar del Plata, coordinada por Cristina Larice de Roura y Adriana Luján. También habrá presentaciones de Miriam Blanco, Alicia Prosperi y María Fernanda Saba, junto al Rincón de Narradores de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil.

En la segunda semana se destacan la charla La gran historia de los mundiales de Pablo Lisotto, actividades sobre la obra de Elizabeth De Antoni con Nora Albalat y la presentación de El caracol Coladito de Aníbal Troglio, jornada que incluirá la donación de 150 libros.

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Uno de los momentos más convocantes será el martes 28 a las 16:30, con la presencia del historietista Nik, quien firmará ejemplares durante dos horas. El cierre, previsto para el 1 de agosto, contará con Los cuentos de Charo por María del Rosario Gerez y una actividad especial inspirada en el universo de Harry Potter.

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