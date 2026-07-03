Justin Bieber está en conversaciones para formar parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un espectáculo que marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que una Copa del Mundo cuente con una presentación musical durante el descanso del partido, al estilo del Super Bowl.

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De acuerdo con los primeros reportes, el artista canadiense podría incorporarse a un elenco de figuras de primer nivel que ya tendría confirmadas o avanzadas sus negociaciones. Entre los nombres mencionados aparecen Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS, mientras que el proyecto artístico está siendo coordinado por Chris Martin, líder de Coldplay, junto a la organización Global Citizen.

Si se concreta el acuerdo, sería una de las actuaciones más importantes de Bieber en los últimos años y su primera participación en un espectáculo de estas características durante un evento deportivo de alcance mundial. La final del Mundial se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, escenario que recibirá a miles de espectadores y a una audiencia de millones de personas en todo el planeta.

La realización del show de medio tiempo despertó expectativas, pero también abrió un debate entre los aficionados al fútbol. Mientras algunos celebran la incorporación de un espectáculo musical para potenciar el impacto global de la final, otros cuestionan la posibilidad de que el entretiempo se extienda más de los 15 minutos habituales para permitir el montaje y desmontaje del escenario.

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