El próximo receso invernal marcará un antes y un después en la agenda cultural de Mar del Plata. En un movimiento que refuerza la federalización de las artes escénicas, el Teatro Colón de Buenos Aires confirmó su desembarco en la ciudad con dos de sus producciones más aclamadas, diseñadas específicamente para el público familiar.

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​El Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, será la sede anfitriona. Esta iniciativa, impulsada por la gestión de Marcelo González, no es solo un ciclo de funciones, sino una oportunidad única para que el público local acceda a la calidad artística de los cuerpos estables del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, una de las academias de formación más prestigiosas de Latinoamérica.

​La propuesta artística se divide en dos grandes ejes: la danza clásica y el concierto narrativo.



​Por un lado, "El lago de los cisnes" se presentará en una versión adaptada que mantiene la esencia de la obra de Chaikovski sin perder el rigor técnico. La puesta, que cuenta con coreografía de Sabrina Streiff sobre la creación original de Petipa e Ivanov, es una puerta de entrada ideal para que niños y niñas, a partir de los 5 años, descubran la magia del ballet clásico. La obra se presentará del miércoles 22 al domingo 26 de julio, a las 15:00.

"El lago de los cisnes"



​La segunda propuesta, "El carnaval de los animales, un concierto entre almohadones", propone un formato disruptivo. Bajo la dirección de Santiago Rosso, con arreglos de Pablo Bocchimuzzi y puesta en espacio de Paz Corinaldesi, este espectáculo no busca solo la contemplación, sino la inmersión: una selección de fragmentos que van desde Saint-Saëns hasta Mozart, pensada para captar la atención de los más chicos (desde los 4 años) a través de una experiencia sensorial y dinámica. Se presentará del martes 28 de julio al sábado 1 de agosto, a las 15:00.

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"El carnaval de los animales, un concierto entre almohadones"



​Este desembarco, que involucra a graduados y alumnos del ISA junto a la Compañía Juvenil de Danza, representa una inversión de jerarquía en la cartelera marplatense, acercando a las nuevas generaciones a los grandes clásicos universales con la vara de calidad que solo el Colón puede garantizar.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Tronador BNA (de lunes a sábado de 13 a 17), a través de Ticketek y del sitio web oficial del teatro.

También se pueden realizar consultas telefónicas al (0223) 4952112 o por WhatsApp al 2235113061. El teatro también brinda información y novedades a través de su cuenta oficial de Instagram @teatrotronadormdp.

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