La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), presentó la programación de los Organismos Artísticos Municipales para el mes de julio. A lo largo del mes, el Teatro Municipal Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, será escenario de cinco conciertos protagonizados por la Orquesta Sinfónica Municipal, la Orquesta Municipal de Tango y la Banda Sinfónica Municipal.

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La programación comenzará el sábado 4 de julio a las 20 con un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el maestro Guillermo Becerra. El repertorio incluirá obras de Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Las entradas generales tendrán un valor de $6.900, mientras que jubilados, residentes y estudiantes abonarán $5.100.

El 6 de julio a las 20, la Orquesta Municipal de Tango, bajo la dirección del maestro Julio Dávila, ofrecerá una Velada de Gala en conmemoración del Día de la Independencia y del 29.º aniversario de la agrupación. La función será con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala por orden de llegada.

La Orquesta Municipal de Tango volverá a presentarse el 16 de julio a las 20 con un programa que será confirmado próximamente. Para esa función, la entrada general costará $6.900 y jubilados, residentes y estudiantes pagarán $5.100.

El 17 de julio a las 20 será el turno de la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por el maestro José María Ulla, que contará con la participación especial de la reconocida cantante Cecilia Milone. Las entradas generales tendrán un valor de $12.000, mientras que jubilados, residentes y estudiantes podrán acceder por $9.000.

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El cierre de la programación será el 18 de julio a las 20 con el Gran Festival Haydn, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal bajo la dirección del maestro Guillermo Becerra. Además, el concierto contará con la participación del maestro Ricardo Sciamarella como director invitado. Las entradas generales costarán $6.900 y el valor para jubilados, residentes y estudiantes será de $5.100.

Con esta propuesta, el EMTURyC ofrecerá durante julio una variada programación que reunirá a los principales organismos artísticos municipales con espectáculos de música sinfónica y tango, funciones especiales y artistas invitados en uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Mar del Plata.

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