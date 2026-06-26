Al finalizar el encuentro entre Laura Escalada Piazzolla junto a Marcelo González y su hijo León, apareció una camiseta de Ricardo Bochini, despertando recuerdos y anécdotas vinculadas al "Maestro" del fútbol argentino.

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El 25 de junio se recuerda el debut oficial de Ricardo Bochini con la camiseta del Club Atlético Independiente, ocurrido en 1972, inicio de una carrera que lo convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución de Avellaneda.

La aparición de la camiseta tuvo un significado especial en ese contexto. Astor Piazzolla, reconocido mundialmente por revolucionar el tango, también guardaba una profunda pasión por Independiente desde su infancia. Ese sentimiento nació gracias a la influencia de su padre, Vicente "Nonino" Piazzolla, un ferviente simpatizante del Rojo durante la época dorada en la que brillaban figuras como Arsenio Erico, Antonio Sastre y Vicente De La Mata, además de generaciones posteriores encabezadas por Ernesto Grillo.

En una noche cargada de historia y simbolismo, la camiseta de Ricardo Bochini sirvió como puente entre dos grandes expresiones de la cultura popular argentina: el fútbol y la música, evocando el legado de Astor Piazzolla y su vínculo sentimental con el club de Avellaneda.

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