Los Rolling Stones estrenaron el videoclip de "Jealous Lover", el nuevo adelanto de su próximo disco Foreign Tongues, y eligieron a la actriz Anya Taylor-Joy como protagonista de la historia. En el video también participa el actor Charles Melton, con quien comparte una trama cargada de tensión, romance y conflictos.

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El videoclip fue dirigido por Chris Barrett y Luke Taylor, quienes apostaron por una puesta en escena de fuerte impronta cinematográfica. A lo largo de la producción, Taylor-Joy y Melton interpretan a una pareja envuelta en una relación marcada por los celos y las emociones intensas, mientras la narrativa se desarrolla al ritmo de la nueva canción de la legendaria banda británica.

"Jealous Lover" representa un giro hacia un sonido con claras influencias del soul y el R&B, sin perder la esencia del grupo. La interpretación de Mick Jagger se destaca por el uso del falsete, acompañado por las guitarras de Keith Richards y Ronnie Wood, además de la participación de músicos invitados como Steve Winwood, el bajista Darryl Jones, el baterista Steve Jordan, el productor Andrew Watt y el tecladista Matt Clifford.

La canción se lanzó como el tercer adelanto de Foreign Tongues, el vigésimo quinto álbum de estudio de los Rolling Stones, cuyo estreno está previsto para el 10 de julio de 2026. El disco incluirá 14 canciones, entre ellas los sencillos ya conocidos "Rough and Twisted", "In the Stars" y ahora "Jealous Lover", además de una versión de "You Know I'm No Good", de Amy Winehouse.

La participación de Anya Taylor-Joy, una de las actrices más reconocidas de su generación y con fuertes vínculos con la Argentina, aportó un atractivo especial al lanzamiento, que rápidamente despertó la atención tanto de los seguidores de la banda como de los fanáticos de la intérprete.

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