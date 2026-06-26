La compañía española Cascai Teatre presentará el 12 de julio a las 20:00 la obra Un tal Quijote en la Sala Payró del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), en el marco de su gira por Argentina.

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La propuesta, creada por Marcel Tomás y Susana Lloret, ofrece una reinterpretación en clave de humor de la obra de Cervantes, combinando teatro físico, música y comedia para acercar al público una versión contemporánea y desopilante de los icónicos personajes.

El espectáculo está protagonizado por el multipremiado actor Marcel Tomás, considerado uno de los grandes referentes del humor escénico en España, junto a Toni Escribano y Carles Serras. La puesta propone un recorrido por la relación entre dos amigos inseparables que, pese a sus diferencias, atraviesan aventuras tan absurdas como entrañables.

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Con una impronta multidisciplinaria, la obra se construye como una comedia vibrante que apela al absurdo, la emoción y la reflexión, abordando temas como la amistad, la libertad y la lucha por los ideales desde una perspectiva lúdica y provocadora.

La puesta cuenta además con la participación musical de Aleix Cansell y Tomás Pujol, voz en off de Pep Cruz y dirección de Marcel Tomás junto a Marta Ribera. La producción pertenece a Cascai Teatre, compañía con sede en Girona, España, que continuará su gira el 14 de julio en Montevideo, Uruguay.

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