El reconocido músico, cantante y compositor tucumano Paz Martínez se presentará en Mar del Plata el próximo domingo 16 a las 20:30 con su espectáculo 50 años de amor, un recorrido por las cinco décadas de una trayectoria destacada en la música romántica en español. El concierto tendrá lugar en el Teatro City (San Luis 1750), en el marco de su gira nacional.

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Acompañado por su banda en vivo, el artista ofrecerá un repertorio que reunirá sus principales clásicos como intérprete y las canciones de su autoría que fueron popularizadas por figuras como Mercedes Sosa, Ricky Martin, Valeria Lynch, Los Nocheros y Rodrigo.

Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentra su vínculo artístico con Madonna, quien lo eligió para realizar la adaptación al español de su canción You’ll see, que llevó por título Verás. La versión se convirtió en una de las piezas más singulares de la trayectoria internacional de la cantante estadounidense.

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La extensa obra de Paz Martínez también fue reconocida con importantes distinciones. Entre ellas se encuentra el Premio ASCAP por Qué ironía y dos premios Martín Fierro por las cortinas musicales de las ficciones Padre Coraje, con la canción Y qué?, y Mujeres de nadie, con Mujer de nadie.

Durante 2026, además, su trayectoria recibió un homenaje en el Anfiteatro del Parque Centenario, donde participaron intérpretes como Sandra Mihanovich y Nahuel Pennisi, en reconocimiento a su aporte a la música popular argentina.

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