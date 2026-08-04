En el foyer del Teatro Tronador descansa una joya absoluta de la luthería internacional: un piano Steinway & Sons Modelo R original de 1926, un instrumento que impone presencia por la elegancia clásica de sus líneas y la historia viva que guarda en sus entrañas.

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​No se trata de una réplica moderna ni de una simple pieza decorativa. Es un ejemplar legítimo de la época de oro de la marca, restaurado a un estado de perfección tal que parece recién salido de la fábrica. Y posee además un dato histórico fascinante que figura grabado en su placa informativa: es exactamente el mismo diseño (el célebre Modelo R) que Steinway seleccionó para instalar en los salones de Primera Clase del transatlántico Titanic. Es considerado por muchos músicos y restauradores como el mejor piano vertical jamás construido, diseñado para ofrecer una caja de resonancia y una profundidad tonal que rivaliza con muchos pianos de cola.

Quienes se acercan en el Tronador contemplan una pieza de arquitectura musical idéntica a la que sonaba para los pasajeros más exclusivos de aquella mítica travesía de principios del siglo XX.



​Durante estas vacaciones de invierno, mientras el foyer del teatro se colmaba de familias convocadas por los espectáculos infantiles del Teatro Colón, este noble instrumento vivió un capítulo entrañable. Entre la expectativa previa a las funciones y el bullicio característico de los más chicos, el Steinway se convirtió en el gran centro de todas las miradas.



​Fue deslumbrante observar la reacción de los niños. Acostumbrados al ritmo veloz de lo digital, cientos de chicos se detenían absortos a pocos centímetros del mueble de madera lustrada. Leían la placa con la ayuda de sus padres, miraban el teclado con una mezcla de respeto y asombro, y formulaban preguntas imprevistas llenas de fantasía: "¿Este es el piano del Titanic?", "¿Cómo suena?", "¿Quién lo toca?".

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​No hace falta ser un gigante en tamaño para ser una leyenda. Este Modelo R de 1926 demuestra que la historia y la belleza noble tienen un idioma universal. Logró algo único durante este receso invernal: detener el tiempo por un instante en el foyer y sembrar la semilla de la curiosidad cultural en chicos que, quizás sin saberlo, tuvieron allí su primer contacto cercano con un verdadero mito de la luthería mundial.

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