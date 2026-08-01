El Centro Cultural Osvaldo Soriano presentó su programación para agosto, con una agenda que reunirá teatro, música, cine, danza, charlas, talleres y actividades vinculadas con la cultura pop. Las propuestas se desarrollarán en la sede ubicada en 25 de Mayo 3108.

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La cartelera comenzará el sábado 1 a las 15 con el espectáculo infantil “Las aventuras del Lobo Feroz”, presentado por Los 4 Gatos junto al titiritero Pablo García. Las entradas generales costarán $15.000, mientras que los residentes de Mar del Plata abonarán $11.000 y las anticipadas tendrán un valor de $10.000.

Ese mismo día, a las 19, Caranday Grupo ofrecerá un homenaje musical a la Pachamama, con la participación de Adriana Luján y Emiliano Rodríguez. El ingreso general será de $13.000 y las entradas anticipadas, para estudiantes y jubilados costarán $9.000.

Los jueves 6 y 20, de 14 a 16, se realizará el Ciclo de Expresiones Artísticas, con teatro, música y danzas. La actividad, organizada por el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá entrada gratuita.

El viernes 7 a las 18 se desarrollará la charla “Volver a vos”, coordinada por Jimena Gemelli y Carolina Mabel Pardo, también con acceso libre. Al día siguiente, a las 19, los Sábados Culturales presentarán a Marta Méndez, Lyrics Pop Show y Silvia Durutovich. La entrada general tendrá un valor de $5.000.

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La programación incluirá además actividades por el Día del Realizador y la Realizadora Audiovisual Marplatense. El lunes 10 a las 10 se proyectará el cortometraje “Brisas del Atlántico”, de 1936, acompañado por una charla del investigador Miguel Monforte.

El miércoles 12 a las 18.30, Leo Poletto brindará una introducción a la postproducción de sonido audiovisual. El viernes 14 a las 18, en tanto, se realizará una muestra de cortometrajes producidos por instituciones universitarias, terciarias y talleres locales. Todas estas propuestas serán gratuitas.

Entre el viernes 14 y el domingo 16, de 14 a 20, tendrá lugar Freak City MDP, una convención dedicada a los cómics, el animé, el cosplay y los videojuegos. Participarán, entre otros invitados, Ale Szykula y Gabi Roife. El viernes la entrada será libre, mientras que el sábado y domingo costará $15.000.

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El cierre de los espectáculos será el sábado 29 a las 19 con “Ellas Argentinas”, presentado por el trío Folklore de Mujer. La propuesta combinará música y coreografías para homenajear a mujeres destacadas de la historia. Las entradas generales tendrán un valor de $13.000 y las anticipadas o destinadas a jubilados costarán $9.000.

Durante agosto también continuarán los talleres semanales. El Club de Abuelos Narradores funcionará los martes, de 11 a 13.30; Expresión Corporal y Teatral para Mayores, los miércoles, de 10.30 a 14; y Palabreros que abren camino, los jueves, de 9 a 12. Estas tres propuestas serán gratuitas.

Además, Rodolfo Barone dictará un Taller de Radioteatro para adultos los martes, de 14.30 a 16.30, y un Taller de Teatro para adultos los viernes, en el mismo horario. El valor mensual será de $35.000 o de $10.000 por clase.

Para recibir más información, los interesados podrán comunicarse al 499-7877.