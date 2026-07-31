La iniciativa, impulsada por Kabra Negra Producciones, abre nuevamente el escenario del puerto con dos propuestas que prometen. Por un lado, Bruta, banda que nos pasea por las variantes del rock, intensa, original y con estilo propio. Y por el otro, Alan Grassi, compositor y productor con una estética sonora en constante transformación.

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La banda marplatense Bruta está formada por cuatro amigos que no sólo comparten ensayos y escenarios, sino que además son luthieres y profes de música. Ese vínculo profundo con los instrumentos y el sonido forma parte esencial de la identidad de la banda. La búsqueda sonora, la crudeza y la dinámica nacen tanto de la composición como desde la construcción misma de las herramientas con las que crean su música.

Por su parte, Grassi viene de celebrar 20 años de carrera en el mundo de la música, donde reunió canciones de diferentes etapas de solista como de sus anteriores proyectos. Además, se estuvo presentando en México previo a esta nueva fecha en su ciudad natal.

Las entradas se pueden adquirir por Plateanet o a través del Instagram de Kabra Negra Producciones. También pueden retirarse personalmente en La Bahía Café y Espacio Creativo (Av. De los Trabajadores 4963) los jueves, viernes y sábados de 17 a 23. Asimismo se pueden comprar en Lejade Luthier (solicitando turno al 223 562-3509) y en La Parrillita de Sierras de los Padres.

Rock a Buen Puerto es un ciclo orientado a difundir bandas locales y regionales ofreciendo un espacio estable para tocar. Forma parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

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