Dos de las producciones más destacadas del teatro comercial argentino, recientemente reconocidas en la primera edición de los Premios Pinti, tendrán funciones en Mar del Plata durante los próximos meses. Se trata de Las Hijas y El Jefe del Jefe, que llegarán al escenario del complejo teatral ubicado en calle San Luis 1750.

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La primera en arribar será Las Hijas, ganadora del premio a Mejor Drama o Comedia Dramática del Año. Escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, la obra está protagonizada por Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa. Las funciones serán del 11 al 13 de septiembre, a las 20.

La historia sigue a tres hermanas que deben enfrentar el deterioro de la salud de su madre, diagnosticada con Alzheimer. A partir de ese escenario familiar, la obra aborda los vínculos, los recuerdos y las diferentes maneras de atravesar el duelo por la pérdida de la memoria. Desde su estreno en Buenos Aires, el espectáculo mantiene una destacada convocatoria de público.

Por su parte, El Jefe del Jefe fue reconocida como Comedia del Año, una distinción que premia al espectáculo de mayor convocatoria de la temporada. La adaptación teatral de la película The Boss of It All, del cineasta danés Lars von Trier, cuenta con dirección de Javier Daulte.

La comedia está protagonizada por Diego Peretti y Federico D'Elía, acompañados por Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen. Las funciones en Mar del Plata fueron programadas para el 31 de octubre y 1 de noviembre, también a las 20, en el complejo.

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Las entradas para ambos espectáculos ya se encuentran disponibles.

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