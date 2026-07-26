Por primera vez, Colón para Niños, uno de los ciclos más exitosos del Teatro Colón de Buenos Aires, desembarcará en Mar del Plata con "Concierto entre almohadones", una propuesta especialmente diseñada para que chicos y grandes disfruten de la música clásica de una manera diferente durante las vacaciones de invierno.

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El espectáculo tendrá como eje principal "El carnaval de los animales", la célebre obra del compositor francés Camille Saint-Saëns, acompañada por una selección de fragmentos de grandes clásicos del repertorio universal como "La flauta mágica", de Wolfgang Amadeus Mozart, y "Los cuentos de Hoffmann", de Jacques Offenbach.

Las funciones se realizarán el martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio, además del sábado 1 de agosto, siempre a las 15, en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746.

La propuesta contará con un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, quienes interpretarán un repertorio especialmente adaptado para el público infantil. La dirección musical estará a cargo de Santiago Rosso y Javier Müller, con arreglos de Pablo Bocchimuzzi y puesta en espacio de Paz Corinaldesi.

La llegada de Colón para Niños a Mar del Plata fue posible gracias a una gestión impulsada por Marcelo Gonzalez, permitiendo que una de las iniciativas culturales más convocantes del Teatro Colón pueda disfrutarse por primera vez en la ciudad.

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Destinado a niños y niñas a partir de los 4 años, el espectáculo propone una experiencia cercana e interactiva, donde el público podrá disfrutar de la música rodeado de almohadones en un ambiente relajado, favoreciendo el descubrimiento de las grandes obras de la música clásica desde una perspectiva lúdica y participativa.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Tronador BNA, de lunes a sábado de 13 a 17, de manera online a través de Ticketek y del sitio web www.teatrotronador.com.ar. También se pueden realizar consultas al (0223) 495-2112, por WhatsApp al 223 511-3061 o mediante la cuenta oficial de Instagram @teatrotronadormdp.

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