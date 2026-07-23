Bajo Tierra, el club de jazz ubicado en el subsuelo de Torres de Manantiales, prepara un fin de semana con dos propuestas imperdibles para los amantes de la música. La programación incluirá un concierto dedicado íntegramente a la obra de Charly García y la llegada a Mar del Plata de Lewis Nash, una de las figuras más importantes del jazz internacional.

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La agenda comenzará este viernes 24 de julio a las 21, con la presentación de An Espil & Secches, quienes ofrecerán un espectáculo de piano y voz centrado en el repertorio de Charly García. Luego de recorrer escenarios de todo el país durante más de un año, el dúo inicia la despedida de este proyecto con una serie de conciertos que celebran el legado del músico argentino desde una mirada íntima y contemporánea.

Lejos de buscar la imitación, An Espil y Secches proponen una relectura sensible de clásicos del rock nacional, poniendo el foco en las melodías, las letras y la riqueza armónica de las composiciones de Charly García. La cantante, integrante de proyectos como NAFTA y Militantes del Clímax, es una de las voces destacadas de la nueva escena argentina, mientras que Secches se consolidó como una de las pianistas y arreglistas más creativas de su generación.

El sábado 25 -a las 21 - y el domingo 26, a las 20, ambos a las 20, será el turno del Lewis Nash Quintet. El legendario baterista estadounidense llegará a Mar del Plata para compartir escenario con Mariano Loiacono en trompeta, Sebastián Loiacono en saxo, Ernesto Jodos en piano, Santiago Lamisovski en contrabajo y Santiago Lacabe en batería.

Considerado uno de los bateristas más influyentes de las últimas cuatro décadas, Nash participó en más de 500 grabaciones, entre ellas numerosos discos ganadores del Premio Grammy, y tocó junto a figuras como Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Stan Getz, McCoy Tyner, Ron Carter, Tommy Flanagan, Wynton Marsalis y Betty Carter. Su presentación en Mar del Plata representa uno de los eventos jazzísticos más destacados del año en la ciudad.

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Bajo Tierra by Bebop Club funciona en Pellegrini 2575, dentro de Torres de Manantiales, y se caracteriza por ofrecer una experiencia de cercanía con los artistas en un ambiente especialmente diseñado para la escucha, acompañado por una propuesta gastronómica y de coctelería. Las entradas pueden adquirirse a través de Passline o en la boletería de Torres de Manantiales, ubicada en Alberti 453.

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