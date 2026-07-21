El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata formalizó el lanzamiento de su 41ª edición, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre de 2026, bajo el lema Donde el cine argentino dialoga con el mundo. En ese contexto se anticiparon los premios a la trayectoria para Natalia Oreiro, Alejandro Agresti y Emilio Kauderer, más un homenaje y retrospectiva del director marplatense Héctor Babenco.

Ads

Más allá del crecimiento sostenido del certamen -que cerró su convocatoria con 1.127 producciones inscriptas, un 27% más que el año anterior-, el eje central de esta edición estará puesto en sus grandes homenajeados, figuras clave de la cultura audiovisual argentina.

En ese marco, la organización otorgará el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria a la actriz Natalia Oreiro, al cineasta Alejandro Agresti y al compositor Emilio Kauderer. La distinción reconoce carreras consolidadas que han trascendido fronteras: desde la proyección internacional de Oreiro como intérprete, pasando por la filmografía autoral de Agresti, hasta la construcción musical de Kauderer en el cine argentino y global.

Puede interesarte

El propio Kauderer, además, será protagonista del cierre simbólico de la antesala del festival, con un concierto gratuito el 19 de octubre en el Palacio Libertad, acompañado por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, en una propuesta que combinará música en vivo con imágenes cinematográficas.

A este núcleo de reconocimientos se suma un homenaje especial al director Héctor Babenco, figura clave del cine latinoamericano. A 80 años de su nacimiento y a una década de su fallecimiento, el festival repasará su legado con una retrospectiva que incluirá títulos fundamentales como Pixote, At play in the fields of the lord, Corazón iluminado -filmado parcialmente en Mar del Plata- y Mi amigo hindú.

Ads

El tributo se completará con un panel conmemorativo junto a familiares, destinado a analizar la influencia del realizador de El beso de la mujer araña en la cinematografía internacional.

Ads