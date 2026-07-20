Mientras se acerca la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, la organización del encuentro de cine humorístico anuncia una nueva función con lo más destacado de su anterior edición, en este caso dedicada a los más chicos en el marco de las vacaciones de invierno. Será el 26 de julio a las 17:30 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755; Mar del Plata).

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La función estará integrada por cortometrajes de diversos orígenes y técnicas de animación. Se verán Stupid dog de Daria Ishcheykina (Rusia), Funny guy de Julia Zadarko (Rusia), Hello summer de Martin Smatana y Veronika Zacharová (Eslovaquia – República Checa – Francia), La pandilla del Capitán Mondongo de Emilio Gallego y Jesús Gallego (España), Lights de Aitana Cantero Velasco y María Isabel Sáiz Romero (España), The girl and the axe de Varvara Arenskaia (Rusia), Once upon a time there was a mountain de Natalia Abramova (Rusia), Litera de Vasilisa Tikunova (Rusia) y Hell troops de Emilio Gallego y Jesús Gallego (España).

Quienes deseen participar de la función, se recomienda reservar de manera gratuita la ubicación para asegurar el acceso a la sala a través del link https://galponartes.com/espectaculo/funcinema/.

Se recuerda que el 12° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en instalaciones del Museo MAR (López de Gomara y la costa), Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755). La programación se conocerá en las próximas semanas.

El festival cuenta con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredon.

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