Obras Sanitarias (OSSE) presentó la programación recreativa y cultural que ofrecerá la Torre Tanque durante las vacaciones de invierno en Mar del Plata, con actividades para turistas y residentes en el emblemático Monumento Histórico Nacional ubicado en Falucho y Mendoza.

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La propuesta busca poner en valor el patrimonio arquitectónico y tecnológico del edificio diseñado por el arquitecto Cornelio Lange, que continúa en funcionamiento como pieza clave del sistema de agua potable de la ciudad. En ese marco, los visitantes podrán recorrer el Paseo de las Válvulas, integrado por diez piezas históricas que reflejan la evolución del servicio sanitario, conocer la estructura que alberga una cisterna subterránea de 13.000.000 litros y un tanque elevado de 500.000 litros, y finalizar el circuito en el tradicional mirador con vista panorámica en 360°.

La programación fue diseñada para públicos de todas las edades. Para los más chicos se presentará La hora del cuento, junto al personaje Alcantarina, además del espacio Super Clik, donde podrán caracterizarse como SuperOSSE y participar en juegos didácticos como Memotest, Plomerito por un día y el Ta-Te-Ti del Agua. En tanto, para los adultos se sumará Mirador a la carta, una propuesta participativa que invita a reconocer puntos emblemáticos de la costa marplatense a través de un mazo de cartas temático.

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El cronograma se desarrollará durante las dos semanas del receso con apertura de lunes a viernes de 08:00 a 15:00, visitas guiadas para adultos a las 10:00 y 14:00, y actividades infantiles entre 11:00 y 13:00. Los sábados, el horario será de 15:00 a 17:45, con propuestas para niños a las 15:30 y visitas guiadas a las 16:30. Las entradas deben reservarse de manera anticipada en el sitio web oficial de OSSE, mientras que los miércoles el acceso será gratuito.

Desde la empresa sanitaria invitaron a la comunidad a “conocer de cerca el trabajo que hay detrás de cada canilla”, destacando el valor de la Torre Tanque como espacio donde convergen la historia, la arquitectura y la ingeniería en la vida cotidiana de los marplatenses.

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