La sede Mar del Plata de la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT) realizó su primera muestra abierta al público en el Teatro Tronador BNA, en el marco del cierre del primer cuatrimestre de 2026. La actividad, titulada “El teatro de los oficios: recorridos por el entramado escénico”, integró los contenidos desarrollados en las cátedras de Introducción a la Coordinación de Escenarios y Semiótica, proponiendo una experiencia de formación y exhibición artística.

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La iniciativa invitó a los estudiantes a recorrer y reinterpretar distintos espacios de la histórica sala marplatense, resignificando sectores no convencionales como el foyer y los palcos para convertirlos en escenarios de relatos performáticos. El eje conceptual de la propuesta estuvo centrado en el vestuario como elemento articulador de las narrativas y los dispositivos escénicos desarrollados por los grupos de trabajo.

La jornada combinó una presentación de proyectos bajo un formato similar al de las charlas TED con demostraciones en vivo, permitiendo al público conocer tanto los procesos creativos como las herramientas técnicas vinculadas a la coordinación de escenarios y la producción de espectáculos.

Durante el encuentro se presentaron tres propuestas: ⁠“Del hábito al espectáculo”; ⁠“Umbrales”, ; y ⁠“Archivos de la memoria”.

La dirección de la Escuela de Oficios Teatrales está a cargo de Sara Córdoba, mientras que las actividades académicas fueron coordinadas por los docentes Pedro Ferdkin y Julián Castro. La supervisión académica de contenidos correspondió a Ferdkin, en tanto que Castro tuvo a su cargo la dirección general y la puesta en escena de la muestra.

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El evento también contó con la participación de estudiantes en roles técnicos y de producción, poniendo en práctica conocimientos vinculados a la gestión integral de espectáculos. Entre las tareas desarrolladas se incluyeron la programación y operación de iluminación, sonido, video, utilería, maquinaria y coordinación de escenario.

Desde la institución destacaron que la experiencia permitió visibilizar el trabajo interdisciplinario que sostiene una producción teatral, ofreciendo a los estudiantes un espacio concreto para aplicar los saberes adquiridos durante el cuatrimestre y acercar al público los distintos oficios que forman parte del entramado escénico.

La muestra marcó así un nuevo paso en el proceso de formación de la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT) en Mar del Plata, consolidando una propuesta educativa orientada a la capacitación práctica en las diversas áreas que intervienen en la creación y realización de espectáculos teatrales.

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