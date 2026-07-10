La obra El rectificador de cigüeñales, escrita y dirigida por Federico Fanchini, se presentará este domingo 12 a las 18:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

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La propuesta, definida como una experiencia “inclasificable”, se desarrolla en un ambiente de claroscuros donde una familia atravesada por conflictos profundos se enfrenta a los enigmas de la vida cotidiana. La historia se desencadena a partir de la prolongada ausencia del padre, contexto en el que la madre decide rehacer su vida amorosa y presentar a su nueva pareja, generando un quiebre en la dinámica familiar.

En ese escenario, sus hijos Favio -un mecánico rústico de carácter noble pero de brutalidad latente- y Lucho -un ex niño prodigio que quedó con secuelas tras un misterioso accidente- deberán afrontar una situación que modificará sus vidas de forma irreversible.

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La obra fue concebida como un texto escrito en una sola instancia, sin correcciones, y se plantea como una idea integral sobre el escenario, proponiendo un recorrido de fuerte carga emocional hacia las miserias humanas.

El espectáculo cuenta con cuatro nominaciones a los premios Despertar por el Arte en las categorías Mejor Drama, Mejor Dirección, Mejor Actor (Roberto De Large) y Mejor Autor, consolidando su proyección dentro del circuito teatral. El elenco está integrado por Roberto De Large, Mery Waller, Juaco Paris y Edgardo Colella.

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