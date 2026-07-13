El Teatro Vorterix MDQ será sede este martes 14 de julio de un Seminario Intensivo de Actuación, una jornada gratuita y abierta para quienes busquen fortalecer sus herramientas escénicas.

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La capacitación estará encabezada por Alejandro Cuesta, quien llegará desde la Ciudad de Buenos Aires para trabajar durante cuatro horas sobre el cuerpo, la voz y la presencia como recursos fundamentales para la actuación.

La actividad apunta a que los participantes incorporen nuevas herramientas y puedan profundizar su formación artística mediante una experiencia intensiva dentro de un espacio teatral.

El encuentro se desarrollará de 15 a 19 en el Teatro Vorterix MDQ, ubicado en Diagonal Pueyrredón 3338. La participación será libre y gratuita.

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