La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), entregará este sábado 18 de julio un total de 10.000 entradas gratuitas para funciones de teatro infantil que se desarrollarán durante las vacaciones de invierno en Mar del Plata.

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La entrega comenzará a las 11 en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany, ubicado en San Luis 1750, y se extenderá hasta agotar el cupo disponible. La iniciativa busca que chicos y chicas de distintos barrios del partido puedan acceder a propuestas culturales de manera gratuita.

Las entradas serán para funciones que se realizarán en el Teatro Radio City y el Teatro Colón. Entre los espectáculos incluidos se encuentran "La Veredita Pequeña Orquesta", "Las Zapatillas Voladoras", "Los Científicos Locos" y "El Elefante Trompita".

La actividad forma parte del programa "Aventura en Mar del Plata", que a través de su ciclo "Aventura en el Teatro" busca acercar la cultura y el entretenimiento a las familias durante el receso invernal. La programación completa de las funciones puede consultarse en el sitio web oficial del Municipio.

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