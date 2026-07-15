Charo López regresará a Mar del Plata para encabezar una nueva edición de su ya clásico karaoke en Club TRI. La propuesta tendrá lugar este sábado 18 de julio desde las 23 en el espacio cultural ubicado en 20 de Septiembre 2650, en una edición especial pensada para celebrar el Día del Amigo, una invitación a compartir una noche distinta entre grupos de amigos, con música, humor y mucho entretenimiento.

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Con su impronta humorística, la actriz y comediante invita a dejar de lado la vergüenza y animarse a subir al escenario para interpretar canciones de todos los estilos. El objetivo no es competir, sino disfrutar de una experiencia colectiva donde cualquiera puede convertirse en protagonista por unos minutos.

La velada también contará con la presencia de DJ Mile Fiesta, quien será el encargado de musicalizar la noche y mantener el clima festivo durante toda la jornada.

Desde la organización informaron que las entradas ya se encuentran a la venta, con valores desde los 8.000 pesos, y pueden adquirirse de manera online y en los puntos de venta habilitados. Además, recordaron que los tickets son nominales y recomendaron comprarlos únicamente a través de los canales oficiales.

La propuesta, que ya pasó por distintas ciudades del país, se consolidó como un espacio de encuentro donde el karaoke funciona como excusa para cantar, reír y compartir. En esta oportunidad, la celebración estará especialmente dedicada al Día del Amigo, por lo que Club TRI invita a asistir en grupo para vivir una noche de música, humor y festejo en la previa del 20 de julio.

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