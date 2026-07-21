Mar del Plata despliega una amplia agenda para disfrutar durante las vacaciones de invierno, con propuestas en museos, bibliotecas, centros culturales y distintos espacios de la ciudad.

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Entre las opciones se encuentran la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla en el Torreón del Monje, y la Feria de las Colectividades. También se encuentra disponible el álbum de figuritas de la Selección Cultural, pensado para conocer las actividades preparadas durante el receso. La feria literaria permanecerá abierta hasta el 1° de agosto, de 11 a 19.

La programación infantil comenzó este lunes con La Veredita Pequeña Orquesta, y continúa hoy con funciones a las 15 y a las 17 en el Teatro Radio City con Las Zapatillas Voladoras, mientras mañana será el turno de Los Científicos Locos, a las 11:00.

En el Teatro Colón, El Elefante Trompita subirá a escena el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio, con funciones a las 17 y a las 19.

Las entradas gratuitas para los espectáculos infantiles continúan entregándose en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura, de 9 a 14.

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El fin de semana, el Gran Hotel Provincial albergará dos encuentros en diferentes sectores del edificio. La Toy Con se realizará el sábado 25 y domingo 26 de julio, de 13 a 20, con propuestas vinculadas a los juguetes, los cómics, el anime, el cosplay y el coleccionismo.

En las mismas jornadas se desarrollará la Mar del Plata Coffee Cup, una exposición dedicada a la cultura cafetera que reunirá competencias, degustaciones, charlas, profesionales y marcas del sector. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

La agenda se completa con las alternativas gastronómicas, comerciales y recreativas que ofrece habitualmente Mar del Plata para residentes y turistas durante el invierno.

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