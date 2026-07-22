Por primera vez en la historia cultural de la ciudad, el ciclo El Colón para Niños se presenta en Mar del Plata durante estas vacaciones de invierno. La iniciativa, promovida por el productor Marcelo González, traslada la propuesta infantil del prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires a las instalaciones del Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746), con dos funciones destacadas pensadas para el público familiar.

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En diálogo con el programa Nunca se Sabe de Radio Mitre Mar del Plata, el director del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Marcelo Birman, remarcó la importancia federal de la presentación: “Muy contentos, porque es un hecho histórico. Es la primera vez que el ‘Colón para Niños’ sale al resto del país para mostrar lo que hacemos a través del Instituto”.

El director destacó la labor integral de la institución y enfatizó que no sólo se forman los artistas sobre las tablas, sino todo el equipo interdisciplinario que hace posible la magia del teatro. “Es decir, la escuela donde se forman estos bailarines que vemos acá, pero también cantantes, músicos, maquilladores, sastres, zapateros, que están acá detrás del escenario esperando este estreno también”, detalló.

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La primera de las producciones en cartelera es una versión adaptada del clásico ballet El lago de los cisnes, con música de Piotr Ilich Chaikovski. La obra, reducida a un acto y tres escenas, cuenta con la dirección musical del maestro Pablo Bocchimuzzi al frente de la Orquesta Académica del Teatro Colón, y una puesta en escena y adaptación coreográfica firmada por Sabrina Streiff sobre los diseños originales de Marius Petipa y Lev Ivanov. La propuesta, recomendada para niños a partir de los 5 años, es interpretada por alumnos, graduados del Instituto Superior de Arte (ISA) y la Compañía Juvenil de Danza. Las funciones se llevarán a cabo a las 15:00 hasta el domingo 26.

Por su parte, la segunda propuesta corresponde a El carnaval de los animales, concebida como un Concierto entre almohadones e indicada para niños a partir de los 4 años. El programa musical reúne fragmentos célebres de la obra de Camille Saint-Saëns, junto a pasajes de las óperas La flauta mágica y Los cuentos de Hoffmann. La interpretación estará a cargo de un ensamble instrumental y cantantes del ISA, bajo la dirección musical de Santiago Rosso y Javier Müller, arreglos de Pablo Bocchimuzzi y puesta en espacio de Paz Corinaldesi. Las presentaciones tendrán lugar a las 15:00 desde el martes 28 hasta el 1 de agosto.

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