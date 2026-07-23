Este 23 de julio se cumplen 15 años de la muerte de Amy Winehouse, una de las voces más influyentes del soul, el jazz y el R&B contemporáneo. La cantante británica falleció el 23 de julio de 2011 en su casa de Camden Square, en Londres, a los 27 años.

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Su muerte conmocionó al mundo de la música y la convirtió en otro de los artistas que integran el llamado "Club de los 27". Tras una larga lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental, la investigación oficial determinó que murió por una intoxicación etílica tras consumir una gran cantidad de alcohol.

Winehouse alcanzó la fama internacional con *Back to Black* (2006), un álbum que marcó a toda una generación con canciones como "Rehab", "Back to Black", "You Know I'm No Good" y "Tears Dry on Their Own". Su estilo inconfundible, inspirado en el soul clásico y el jazz, la llevó a conquistar cinco premios Grammy en una sola noche, un récord para una artista británica en ese momento.

Quince años después de su partida, Amy Winehouse continúa siendo una referencia para músicos de todo el mundo. Su voz, su talento como compositora y su autenticidad artística mantienen vigente un legado que sigue emocionando a millones de fanáticos y que la consolidó como una de las grandes figuras de la música del siglo XXI.



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