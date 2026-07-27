El reconocido cantante argentino fue el encargado de poner el broche de oro a una nueva edición de la Bienal, uno de los encuentros artísticos más importantes del país, que durante varios días convocó a escultores, artistas y visitantes de distintas regiones.

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Ante una multitud que colmó el predio, Abel Pintos ofreció un espectáculo de más de dos horas en el que repasó los grandes éxitos de su trayectoria y presentó algunas de sus canciones más recientes. El público acompañó cada interpretación, generando una atmósfera de emoción y celebración que marcó el cierre de la jornada.

La convocatoria masiva convirtió la noche en un acontecimiento histórico para la ciudad de Resistencia y para la Bienal del Chaco, consolidando al evento como un referente cultural de alcance nacional e internacional.

Con un show que combinó clásicos, novedades y una fuerte conexión con los asistentes, Abel Pintos culminó una edición que quedará en la memoria de los organizadores y del público, no solo por la calidad artística de las propuestas, sino también por el récord de concurrencia alcanzado en la última jornada.

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