El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación cultural de agosto en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), que se desarrollará durante todo el mes con espectáculos de teatro, danza, música y lírica.

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La grilla incluye propuestas de música clásica, tango, folklore, flamenco, ópera y zarzuela, además de obras teatrales y espectáculos de danza contemporánea. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro, con valores diferenciales para jubilados, residentes y estudiantes, y algunas funciones con acceso libre y gratuito.

Entre los destacados del mes se encuentran el Festival Beethoven (hoy a las 18:00), el espectáculo folklórico de Luna Cautiva (jueves 6 a las 21:00), Con alma española y algo más con Mariela Deanes (viernes 7 a las 20:00), Candlelight Concerts by Fever (sábado 8 a las 19:00 y 21:30) y Made in Italy con Francesco Sartori y Fabio Caon (domingo 9 a las 19:00).

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También sobresalen el Concierto Día de la Fuerza Aérea Argentina (lunes 10 a las 01:00), el Ciclo de Cámara Nuevos Tiempos (martes 11 a las 21:00), ¡Que viva España! (jueves 13 a las 20:00) y el concierto de la Orquesta Típica Rayuela (viernes 14 a las 20:00).

La programación continúa con el homenaje al maestro Arturo Vega Godoy (sábado 15 a las 20:00), el espectáculo internacional Tango Furia (domingo 16 a las 20:00), el recital De Bach a Piazzolla (martes 18 a las 20:00) y la obra Mona’s (miércoles 19 a las 20:00), entre otros eventos.

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Hacia el cierre del mes, el teatro ofrecerá propuestas como Noche Flamenca (viernes 21 a las 21:00), Cubanazo (sábado 22 a las 20:00), Entre puntas y pies descalzos (domingo 23 a las 19:00), el homenaje tanguero De la esquina al Colón, con Willy en el corazón (lunes 24 a las 20:00), el musical Luces, música, acción (martes 25 a las 20:30), Alice (miércoles 26 a las 21:00).

También el concierto del Día del Niño con La Novicia Rebelde (jueves 27 a las 19:00), presentaciones de la Banda y la Orquesta Sinfónica Municipal (viernes 28 y sábado 29 a las 20:00), el aniversario de Huellas Argentinas (domingo 30 a las 20:00) y el cierre con el Ensamble Pizzicato (lunes 31 a las 20:00).

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