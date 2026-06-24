La obra El divorcio del año se presentará el 12 de julio a las 21:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), con Diego Ramos como protagonista principal, tras una exitosa temporada en Buenos Aires y una gira nacional con localidades agotadas.

Ads

Escrita y dirigida por Mariela Asensio y José María Muscari, los autores combinan humor negro, música, recursos audiovisuales y una puesta escenográfica destacada para abordar el impacto de la sobreexposición mediática en los vínculos personales.

El elenco incluye a Juan Palomino, Ernestina País y Rochi Igarzábal, a los que se suma Romina Gaetani, quien interpreta a uno de los personajes centrales en lo que constituye su primer trabajo junto a Muscari.

Puede interesarte

La trama gira en torno a una pareja de alta exposición pública que decide separarse, desencadenando un conflicto que se transforma en espectáculo mediático. Entre tensiones familiares, una hija afectada por la situación y abogados dispuestos a capitalizar el conflicto, la historia propone una mirada crítica sobre el amor, el desgaste emocional y la influencia de los medios.

Ads

Ads