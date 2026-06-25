La banda argentina Los Tabaleros se presentará el 12 de septiembre a las 20:00 en Club Tri (20 de septiembre 2650), en el marco de su gira nacional con el espectáculo Todo es folklore.

Ads

El grupo, integrado por Roberto Luis Martínez “Beto” (guitarra y voz), José María Martínez (guitarra y voz) y Félix Mateos (bombo y voz), propone un show que combina música, celebración y una fuerte impronta escénica, con una puesta que busca involucrar activamente al público.

La presentación llega en un momento destacado para la banda, luego de una serie de reconocimientos en la industria musical y de agotar localidades en el Art Media de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el grupo continúa consolidando su lugar dentro de la escena nacional con una propuesta que fusiona folklore con distintos géneros.

Puede interesarte

Durante 2025, Los Tabaleros recorrieron el país presentando su último trabajo discográfico, Todo es folklore, un álbum compuesto por nueve canciones en colaboración con artistas y bandas de diversos estilos. Entre los invitados se destacan Los Nocheros, Las Pastillas del Abuelo, Los Caligaris, Los Tekis, Ráfaga y El Kuelgue.

En los últimos años, la banda participó en festivales de gran convocatoria como el Festival de Peñas de Jesús María, Cosquín Rock, Baradero Rock y Quilmes Rock, compartiendo escenario con artistas como Babasónicos, Divididos, Ciro y Los Persas y Duki.

Ads

El crecimiento del grupo también quedó reflejado en sus recientes nominaciones a los Premios Gardel, donde fueron reconocidos en las categorías Mejor Videoclip Largo por Todo es folklore, Mejor Canción de Cuarteto por Hielo, vino y coca junto a Los Caligaris y Mejor Colaboración por Campera de cuero junto a Las Pastillas del Abuelo.

Puede interesarte

La discografía de la banda incluye los álbumes Carmesí (2009), Lolita (2013), ¡Tuy! (2015), Chuy (2019), Una noche en el paraíso escondido (2020) y Caramelos de felicidad (2023).

En esta nueva etapa también se destaca el lanzamiento de Montaña, su reciente colaboración con Ráfaga, que reafirma la búsqueda artística del grupo por integrar distintos universos de la música popular argentina.

Ads