Por Marcelo Gobello

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​El calendario nos sitúa frente a una fecha de esas que no se pueden dejar pasar cuando se repasa la historia grande de nuestra cultura popular. Un día como hoy, pero de 1995, Soda Stereo publicaba Sueño Stereo, su séptimo y definitivo álbum de estudio. No era un disco más: terminó siendo el testamento sonoro en estudio de la banda que reformuló el ADN del rock en español.

​Tras el torbellino sónico y alternativo que había significado Dynamo (1992) y un posterior período de silencios y proyectos personales que hacían dudar del futuro del trío, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti regresaron al estudio con una madurez asombrosa. El resultado fue una obra cumbre de pop electrónico, experimentación brit-pop, psicodelia sutil y arreglos de cuerdas que demostraron que el grupo seguía estando varios pasos por delante de su tiempo.

El álbum, cuya icónica portada con parlantes y óvulos regaló clásicos indelebles como "Zoom", "Disco Eterno" y "Paseo Inmoral". Pero más allá de los hits, el disco destaca por su ambiciosa segunda mitad, estructurada casi como una suite conceptual donde la experimentación sonora alcanza ribetes de altísima costura musical.

Sueño Stereo no solo fue un éxito masivo de ventas y crítica, sino el epílogo perfecto para una trayectoria impecable en los estudios de grabación. Fue la antesala de la mítica despedida de 1997 y el recordatorio definitivo de que, cuando se trataba de empujar los límites de la canción popular, Soda Stereo jugaba en otra liga. A 31 años de su salida, aquellas canciones siguen sonando al futuro.

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