El skate tendrá su espacio de celebración este fin de semana en Mar del Plata. En el marco del Día Internacional del Skate, Club TRI abrirá sus puertas para una jornada gratuita que combinará música en vivo, arte, diseño y distintas expresiones de la cultura urbana.

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La actividad se realizará este domingo 21 de junio desde las 19 en el espacio cultural impulsado por TRImarchi, ubicado en XX de Septiembre 2650, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

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La propuesta busca reunir a skaters, artistas, diseñadores y público en general en una experiencia que refleje el espíritu creativo y colectivo que caracteriza a esta disciplina, cada vez más presente en la ciudad.

La conducción estará a cargo de Luis Kretschmann, más conocido como “La Nonna”, mientras que la programación incluirá una charla sobre arte, diseño y skate junto a Querido Delito, uno de los proyectos vinculados a la escena cultural independiente.

Además, se proyectarán producciones audiovisuales realizadas por Bruno Nicosia y Delivery Buenos Aires, iniciativas que exploran diferentes aspectos de la cultura urbana y el universo del skate.

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La música también será protagonista de la jornada con los shows en vivo de Los Cortos y Suelas Negras, que aportarán su energía a una noche pensada para celebrar mucho más que un deporte.

Como parte de la propuesta, habrá sorteos, stands de feria y distintas actividades para que vecinos, aficionados y practicantes puedan compartir un encuentro abierto y participativo.

Desde la organización destacaron que el objetivo es visibilizar el crecimiento del skateboarding en Mar del Plata y fortalecer los espacios de encuentro alrededor de una cultura que combina deporte, creatividad, identidad y comunidad.

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