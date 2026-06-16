La Asociación Amigos del Teatro Auditorium llevará a cabo un acto conmemorativo especial este viernes 19 a las 18:00 en las instalaciones del Teatro Auditorium (Patricio Peralta Ramos 2280) en el marco del Día del Actor Marplatense y al cumplirse 50 años del secuestro y desaparición forzada de los teatristas Gregorio Nachman y Luis Conti, con la proyección del largometraje documental Gregorio por Nachman con acceso libre y gratuito.

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La producción audiovisual, dirigida de forma conjunta por los realizadores Eduardo Nachman y Silvina Stirnemann, se enfoca en rescatar la memoria activa de Gregorio Nachman, quien se desempeñó como actor, director teatral y militante de la cultura antes de ser detenido-desaparecido por las fuerzas represivas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

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A través de una recopilación de testimonios de familiares, allegados y artistas que compartieron su trayectoria profesional, el film reconstruye su legado y reivindica la memoria histórica como una construcción colectiva.

Una vez concluida la exhibición de la pieza documental en la pantalla principal, las autoridades del establecimiento iniciarán a una mesa de diálogo y debate abierta a la participación del público asistente. El panel de discusión contará con las disertaciones especiales de los profesores e investigadores académicos Gabriel Cabrejas y Angel Chiatti, quienes estarán acompañados por el propio cineasta e hijo del protagonista, Eduardo Nachman, para profundizar en el impacto de la obra de su padre en la escena local.

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