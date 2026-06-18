Mar del Plata dio inicio formal a la cuenta regresiva hacia la 41ª edición del Festival Internacional de Cine, con la presentación del nuevo directorio y el lanzamiento exclusivo del spot oficial 2026. El acto se realizó en el Espacio INCAA-Espacio Chauvín, y reunió a autoridades, referentes del sector audiovisual, realizadores y medios de comunicación.

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El directorio de esta edición está integrado por el intendente Agustín Neme; el presidente del EMTURyC, Diego Juárez; el presidente del INCAA, Carlos Pirovano; y el presidente de Fundación Global, Fernando Alvarez. También participaron el codirector artístico del Festival, Jorge Stamadianos; la gerente de Políticas Públicas del INCAA, Elisabeth Blanco; el presidente de SIGNIS Argentina, Miguel Monforte; autoridades municipales y miembros del equipo de producción.

Durante la presentación, Neme destacó la decisión de “trabajar para que el festival vuelva a ser lo que fue” y convocó a toda la ciudad a involucrarse. “Queremos que el festival se sienta en cada rincón: en los comercios, en las plazas, en los espacios públicos. Mar del Plata no tiene techo y lo vamos a demostrar en noviembre”, afirmó. Además, adelantó que se trabaja en una estrategia para llevar contenidos marplatenses a plataformas de series y películas.

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Juárez subrayó el valor cultural y económico del evento. “El Festival forma parte de la identidad de la ciudad y nos proyecta al mundo. Impulsa la cultura, fortalece el turismo y dinamiza la gastronomía y la hotelería. Cuando el mundo mira al cine, también mira a Mar del Plata”, señaló.

Pirovano, por su parte, destacó el talento local y la articulación entre el sector público y privado. “He visto pocas ciudades con el talento que tiene Mar del Plata. La iniciativa del intendente de conformar este directorio y sumar a las empresas privadas es fundamental”, afirmó.

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Por su parte, Alvarez agradeció la invitación en nombre de más de 150 empresas y definió al Festival como “la fecha de la Fórmula 1 de la cultura mundial” para la ciudad. Tras la presentación del directorio, se proyectó por primera vez el spot institucional elaborado por el INCAA, que refleja el espíritu y la identidad de la nueva edición.

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