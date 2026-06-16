La presentación oficial del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se llevará a cabo este jueves 18 a las 10:00 en las instalaciones del Espacio INCAA-Espacio Chauvin (San Luis 2849). Durante el encuentro, las autoridades anunciarán formalmente la conformación del Directorio del certamen y darán a conocer las primeras directrices organizativas del tradicional encuentro cinematográfico.

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El acto de lanzamiento contará con la participación de figuras del ámbito político, cultural y empresarial. Entre los asistentes confirmados se encuentran el intendente Agustín Neme; el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Diego Juárez; y el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano.

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Durante el desarrollo de la jornada, se tendrá acceso a la proyección del nuevo spot institucional del festival. Esta pieza audiovisual, elaborada de forma íntegra por los equipos técnicos del INCAA, funciona como un anticipo estético del espíritu conceptual que guiará a la nueva edición y busca consolidar de cara al exterior el prestigio del principal certamen cinematográfico que posee Argentina.

Desde el comité organizador destacaron que este encuentro en la ciudad marcará el inicio formal del camino hacia una nueva entrega del festival, que se realizará del 5 al 15 de noviembre.

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