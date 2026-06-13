Las artistas An Espil y Secches se presentarán mañana a las 21:00 en Chauvin Soundroom (San Luis 2849) con el espectáculo Charly García a Piano y Voz, una propuesta íntima dedicada a la obra de uno de los padres del rock argentino.

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El show, que ya agotó localidades en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y que también tuvo una destacada recepción en Santa Fe y Córdoba, propone un recorrido sensible y contemporáneo por el repertorio de uno de los referentes más influyentes del rock nacional.

El formato de piano y voz permite redescubrir canciones emblemáticas desde una perspectiva más cercana, donde la interpretación y la emoción ocupan el centro de la escena, generando una experiencia distinta para el público.

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An Espil, cantante y compositora, es reconocida por su participación en diversos proyectos de la escena musical porteña, con temas como Las minas tristes, Amor de instagramer y Esto que me pasa, además de sus discos Jesica Alegría y Laura Polines.

Por su parte, Secches es una pianista destacada por su versatilidad artística. Ganadora de la Bienal como pianista, compositora y cantante, lanzó en 2015 su álbum debut Carte postale y se caracteriza por sus reinterpretaciones de repertorios clásicos con una impronta personal.

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