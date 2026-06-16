El Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires MAR presentará la instalación El ojo que mira, del artista Luis Felipe Noé, como parte de la muestra permanente #MuseoMAR24h, en la fachada del edificio ubicado López de Gomara y la costa, mediante una intervención site-specific adaptada especialmente para ese espacio.

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La obra consiste en una frase del artista, recordado por su exposición Visión quebrada en el mismo museo, y estará acompañada por un sistema de acceso mediante código QR que permitirá al público profundizar en la lectura e interpretación del texto, además de conocer la biografía del autor y el trabajo de su fundación.

La intervención, de 2 por 15 metros, presenta un fragmento de un texto más extenso que abre el libro El ojo que escribe (Ampersand, 2024), una de las últimas publicaciones de Noé (1933-2025), considerado una figura central del arte argentino. En esa obra, el artista reflexiona sobre la relación entre imagen, palabra y pensamiento, planteando que “mirar nunca es un acto pasivo: el ojo no sólo ve, también imagina, nombra, recuerda y construye sentido”.

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A lo largo de su trayectoria, Noé desarrolló una obra que combinó pintura, teoría y escritura. Se formó inicialmente con Horacio Butler y luego continuó como autodidacta. Fue crítico de arte entre 1956 y 1961, residió en París y Nueva York, y en 1959 realizó su primera exposición individual. Más tarde integró el grupo de la Nueva Figuración junto a otros artistas argentinos.

En 1965 publicó Antiestética, donde formuló su teoría del caos como estructura, una idea que atravesó toda su producción. Tras un período de interrupción de su obra pictórica entre 1966 y 1975, retomó la pintura con un enfoque renovado, centrado en el caos contemporáneo y la identidad latinoamericana.

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Durante su carrera realizó más de 150 exposiciones individuales y representó a la Argentina en la Bienal de Venecia en 2009. También fue invitado de honor en la Bienal Internacional de Curitiba en 2013. En 2017, el Museo Nacional de Bellas Artes le dedicó la muestra Noé: mirada prospectiva, y en 2023 presentó Visión quebrada en el Museo MAR.

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Entre sus reconocimientos se destacan el Premio Nacional Di Tella (1963), becas del gobierno de Francia y de la Fundación Guggenheim, y la distinción como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2006. A lo largo de su vida publicó numerosos libros que consolidaron su pensamiento artístico.

En 2017 creó la Fundación Luis Felipe Noé, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y difundir su legado, así como a promover la reflexión sobre el arte y el pensamiento latinoamericano a través de proyectos educativos, editoriales y de investigación.

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