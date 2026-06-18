Florencia Peña renunció a Luzu TV luego de haber difundido al aire una fake news sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, lo que derivó además en la desvinculación del equipo de producción del programa.

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La decisión fue comunicada por Nicolás Occhiato, fundador del canal, tras expresar su indignación en redes sociales y evaluar lo ocurrido durante la emisión de El show del verano.

“Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señala el comunicado oficial difundido por la empresa.

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El texto agrega: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

El episodio generó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en cuestionamientos sobre los controles de verificación de contenidos en transmisiones en vivo dentro del ámbito del streaming.

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Con información de TN

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