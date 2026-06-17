El Museo MAR (López de Gomara y la costa) presentará este viernes 19 a las 18:00 un concierto gratuito en homenaje al artista visual Fernando Maza, como parte del cierre de la exposición La construcción de la pintura, con la participación de la Orquesta de los Barrios.

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La propuesta forma parte de las actividades vinculadas a la muestra y busca rendir tributo a un creador que, según destacan los organizadores, “amaba por igual a los colores y a los sonidos armoniosos”, estableciendo un diálogo entre las artes visuales y la música.

La Orquesta de los Barrios, fundada en 2018, está integrada por jóvenes músicos formados en el proyecto de Orquestas Infanto-Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, quienes hoy desarrollan programas de alto nivel interpretativo. El conjunto es dirigido por el maestro Néstor Tedesco, ex integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón durante cuatro décadas y docente de cello en la Universidad Nacional de las Artes.

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El proyecto artístico se caracteriza por su compromiso con la formación musical y el acceso a la cultura, promoviendo el desarrollo de jóvenes intérpretes con vocación profesional.

El concierto también propone un cruce conceptual entre música y pintura, entendidas como disciplinas que sintetizan emociones a través del ritmo, la armonía y el color. En este sentido, el programa musical incluye obras vinculadas al neorrealismo del cine de posguerra, una corriente estética que retrata la crudeza social y la utilización de recursos mínimos en contextos de gran adversidad.

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